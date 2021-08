Cimolai si aggiudica appalto da 40 milioni al quartiere Mareterra a Monaco

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 67 times, 67 visits today) Notizie Simili: Criptovalute: fenomeno del momento o moneta del futuro? Una maxi commessa per degli impianti speciali per la… Bitcoin: è l'anno dei record, ...

La nuova società dedicata alla realizzazione di rivestimenti speciali si aggiudica i lavori per 40 milioni firmati… La nuova società dedicata alla realizzazione di rivestimenti speciali si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti esterni dell'edificio più imponente del prestigioso quartiere Mareterra nel Principato di Monaco

Maxi commessa per laArchitectural di Porcia.Architectural, la nuova società dedicata alla realizzazione di rivestimenti speciali che unisce le competenze di Cs Facades eAsc, si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti esterni dell'edificio più imponente del prestigioso quartiere Mareterra nel Principato di Monaco , disegnato dagli architetti Renzo Piano, ...fornira' tutte le strutture metalliche, con l'impiego di circa 2.000 tonnellate di acciaio. L'infrastruttura sara' lunga 1,7 km, interamente sopraelevata, di cui circa 320 metri saranno ...(ANSA) – TRIESTE, 06 AGO – Cimolai Architectural, società dedicata alla realizzazione di rivestimenti speciali che unisce le competenze di CS Facades e Cimolai ASC, si è aggiudicata i lavori per i riv ...L’opera rientra nell’iconico progetto monegasco che disegna una nuova isola galleggiante di 6 ettari con spazi culturali, ricreativi e ampi giardini mediterranei. Il nuovo quartiere avrà al suo intern ...