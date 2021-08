Campidoglio | 1 102 donne supportate dai Centri Antiviolenza nei primi sei mesi del 2021

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio 102

9 colonne

Così, oltre ai 5 vincitori, sono risultati idonei bencandidati, andando a costituire il bacino ... un consigliere comunale del PD e presidente della commissione Trasparenza del; un ex ...... che con gli ex aequo sarebbe potuta arrivare al massimo a 27, ne ha inclusi invece. L'ipotesi, ... Tensioni anche in, dove domani sono all'ordine del giorno due mozioni di sfiducia (una ...Raggi: “Sempre più donne escono dalla spirale della violenza con il supporto dei centri che abbiamo aperto” I Centri Anti Violenza (CAV) di Roma ...di Giuseppe Sarcina La "grande raccolta fondi" per finanziare le cause giudiziarie contro le "elezioni rubate" è stata un successo. L'ex presidente si ...