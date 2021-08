Bryan Adams firma il Calendario Pirelli 2022 (Di venerdì 6 agosto 2021) Una rivoluzione artistica, dopo l’anno buio del Covid-19. Il Calendario Pirelli, la cui realizzazione è stata sospesa nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ha deciso di tornare, e di farlo con un progetto senza alcun precedente. Ogni marchio stilistico del passato è scomparso, per fare spazio, nell’edizione 2022, alle rockstar così come Bryan Adams ha voluto e potuto leggerle. On the road, tema scelto per il Calendario Pirelli 2022, è il racconto per immagini di un viaggio. Di un percorso che ha saputo unire artisti diversi, per genere e nazionalità, per nascita. Il backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario Pirelli Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Una rivoluzione artistica, dopo l’anno buio del Covid-19. Il Calendario Pirelli, la cui realizzazione è stata sospesa nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ha deciso di tornare, e di farlo con un progetto senza alcun precedente. Ogni marchio stilistico del passato è scomparso, per fare spazio, nell’edizione 2022, alle rockstar così come Bryan Adams ha voluto e potuto leggerle. On the road, tema scelto per il Calendario Pirelli 2022, è il racconto per immagini di un viaggio. Di un percorso che ha saputo unire artisti diversi, per genere e nazionalità, per nascita. Il backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario PirelliIl backstage del nuovo calendario Pirelli

danitobal : El rockero Bryan Adams le da una novedosa impronta musical al Calendario Pirelli 2022 - FQMagazineit : Calendario Pirelli torna nel 2022 con Bryan Adams come fotografo: ecco i vip in posa e tutto quello che c’è da sape… - infoitcultura : Torna il Calendario Pirelli: ha la firma del rocker Bryan Adams e niente nudi - infoitcultura : Gli scatti di Bryan Adams per «The Cal» Pirelli - caterinabiti : Da “Everything I do I do it for you” a fotografare “IL” calendario. Apperò quel Bryan Adams lì. #Pirelli2022 -