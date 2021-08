Atletica, Italia quinta di sempre al mondo con la 4×100! La classifica dei tempi all-time: 37.50 memorabile (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia ha compiuto un’impresa inverosimile alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu hanno compiuto un’impresa ai limiti del surreale, conquistando una medaglia d’oro insperata ed entrata di diritto nella leggenda dello sport tricolore. Gli azzurri hanno trionfato col roboante tempo di 37.50. Il quartetto ha ritoccato di ben 45 centesimi il primato siglato il giorno prima in batteria e l’Italia è diventata la quinta Nazione di tutti i tempi a livello cronometrico. Al comando la Giamaica di Usain Bolt alle Olimpiadi di Londra ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ha compiuto un’impresa inverosimile alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu hanno compiuto un’impresa ai limiti del surreale, conquistando una medaglia d’oro insperata ed entrata di diritto nella leggenda dello sport tricolore. Gli azzurri hanno trionfato col roboante tempo di 37.50. Il quartetto ha ritoccato di ben 45 centesimi il primato siglato il giorno prima in batteria e l’è diventata laNazione di tutti ia livello cronometrico. Al comando la Giamaica di Usain Bolt alle Olimpiadi di Londra ...

