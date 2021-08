Alla Difesa Guerini dà asilo al dem trombato. L’ex deputato del Pd Giulio Calvisi era stato sottosegretario col governo Conte 2 (Di venerdì 6 agosto 2021) Toh, chi si rivede. Non ha avuto neanche il tempo di disfare gli scatoloni L’ex sottosegretario Alla Difesa Giulio Calvisi (nella foto) che eccolo tornare al dicastero come consulente di Lorenzo Guerini. Conclusa l’esperienza nel governo Conte 2, infatti, Calvisi è stato richiamato dal ministro in qualità di “collaboratore per la valorizzazione e gestione economica degli immobili della Difesa, del patrimonio militare e delle aree demaniali”. Il classico esempio di personaggio politico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Toh, chi si rivede. Non ha avuto neanche il tempo di disfare gli scatoloni(nella foto) che eccolo tornare al dicastero come consulente di Lorenzo. Conclusa l’esperienza nel2, infatti,richiamato dal ministro in qualità di “collaboratore per la valorizzazione e gestione economica degli immobili della, del patrimonio militare e delle aree demaniali”. Il classico esempio di personaggio politico ...

