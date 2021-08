Valencia-Milan, Rafael Leao: “Altro buon test per preparare il futuro” (Di giovedì 5 agosto 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha scritto un post su Instagram dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Valencia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 agosto 2021), attaccante del, ha scritto un post su Instagram dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il

Advertising

AntoVitiello : #Milan a Valencia, anche #Maldini e #Massara al seguito della squadra che stasera sarà impegnata in amichevole - infoitsport : Valencia-Milan, Corriere della Sera: “Squadra di Pioli in buona condizione” - PianetaMilan : #ValenciaMilan, @RafaeLeao7 : “Altro buon test per preparare il futuro” #Leao #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : @acmilan, allenamento a #Valencia per la squadra di #Pioli: il report #ACMilan #Milan #SempreMilan - morelli_rinaldo : Il giorno dopo l'amichevole con il Valencia: osservazioni, commenti, molte critiche, forse troppe. A cosa servono q… -