Tutto vero! Il Barcellona conferma | “È rottura con Messi”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 5 agosto 2021) La clamorosa anticipazione di Gianluigi Longari per Sportialia, quando tutti davano per imminente l’annuncio-rinnovo dial, è statata dal club. Ètotale tra la Pulce e la società blaugrana, adi un’autentica bomba di mercato che ha trovato immediato riscontro. Questo il comunicato del club: “Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra il FC Barcelona e Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento della LaLiga ...