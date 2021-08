Tottenham, Espirito Santo sul caso Kane: «Questione da risolvere internamente» (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore del Tottenham Nuno Espirito Santo ha parlato del caso Harry Kane in casa Spurs Nuno Espirito Santo, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato del caso Harry Kane che non si è presentato in ritiro. «Non è che non voglia commentare, ma credo che questa sia una Questione che vada risolta internamente cercando di evitare ogni discussione pubblica. È una cosa che va risolta tra di noi, parleremo e cercheremo di trovare una soluzione». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore delNunoha parlato delHarryin casa Spurs Nuno, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato delHarryche non si è presentato in ritiro. «Non è che non voglia commentare, ma credo che questa sia unache vada risoltacercando di evitare ogni discussione pubblica. È una cosa che va risolta tra di noi, parleremo e cercheremo di trovare una soluzione». L'articolo proviene da Calcio ...

