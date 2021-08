Tokyo 2020 | atletica | finale nella staffetta 4×100 maschile e record nazionale per l’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ stato vincente il ritorno in pista di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di. Dopo l’impresa di pochi giorni fa sui 100 metri, l’azzurro è tornato a gareggiare in occasione dellaed ha contribuito a portarein. I meriti, ovviamente, vanno divisi con i connazionali Patta, Desalu e Tortu. Terzo tempo per gli azzurri, capaci di fermare il crono in 37.95 e di stabilire il nuovo primato. Ciononostante,è arrivata terzapropria semi...