(Di giovedì 5 agosto 2021) Il gup Clelia Maltese ha condannato in primo grado settenell’inchiesta denominata “” sullenegli appalti nellapubblica. Un solo indagato è stato. Sei anni e 8 mesi sono stati inflitti ad Antonio Candela, exdell’Asp di Palermo e per ultimo responsabile della Cabina di regia regionale per il il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #NotiziedallaSicilia Tangenti Sorella sanità, 7 condanne e un assolto: imputati ex manager e imprenditori - QdSit : Il gup #CleliaMaltese ha condannato in primo grado sette imputati nell'inchiesta denominata 'Sorella Sanità' sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti Sorella

Agenzia ANSA

Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo Clelia Maltese ha condannato in primo grado sette imputati nell'inchiesta denominata 'Sanità' sullenegli appalti nella sanità pubblica. Un solo indagato è stato assolto. Sei anni e 8 mesi sono stati inflitti ad Antonio Candela, ex manager dell'Asp di Palermo e per ...Il gup Clelia Maltese ha condannato in primo grado sette imputati nell'inchiesta denominata "Sanità" sullenegli appalti nella sanità pubblica. Un solo indagato è stato assolto. Sei anni e 8 mesi sono stati inflitti ad Antonio Candela, ex manager dell'Asp di Palermo e per ...PALERMO - Sette condanne e un'assoluzione, queste le sentenze del gup Clelia Maltese in primo grado. Le condanne rientrano nell'ambito dell'inchiesta ...Sette imputati condannati e uno solo assolto, al processo scaturito dall'inchiesta denominata "Sorella Sanità" sulle tangenti negli appalti nella sanità pu ...