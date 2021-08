Advertising

ParmaLiveTweet : Il Governo ci ripensa: c'è il sì agli stadi aperti al 50% con posti a scacchiera - sportli26181512 : Stadi aperti al 50%, ok dal Governo: i posti saranno a scacchiera: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Stadi aperti al 50%, c'è l'ok da parte del Governo, tornano i tifosi - charliemchouse : Stadi aperti al 50%, c'è l'ok da parte del Governo, tornano i tifosi - Fingun : @FBiasin Stadi aperti al 100% per chi ha il green pass. -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti

Sì al pubblico neglial 50% , ma secondo la modalità a scacchiera (un seggiolino sì e uno no) e con il Green Pass: il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok e ha accolto le richieste del mondo del calcio e la prossima ...Va ricordato che in zona bianca e in zona gialla 'gli spettacolial pubblico in sale ... Allo stadio con il Green Pass - Con il Green Pass, neglie nei palazzetti dello sport in zona bianca,...Dopo il parere positivo del CTS, il CdM ha dato l'ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca. Ci sarà dunque una riapertura degli stadi in zona bianca al ...Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al ritorno dei tifosi. Gravina: "Accolte le esigenze dei club" ...