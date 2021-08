Sinner-Korda oggi, ATP Washington: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 5 agosto 2021) oggi, giovedì 5 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di Washington, vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare, con il match tra l’italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 5, ed il numero 12 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda. Tra gli otto incontri previsti in singolare (oltre ai tre in doppio), è in programma anche quello tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 5 del seeding, e la testa di serie numero 12, lo statunitense Sebastian Korda, che sarà il primo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021), giovedì 5 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di, vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare, con il match tra l’italiano Jannik, testa di serie numero 5, ed il numero 12 del seeding, lo statunitense Sebastian. Tra gli otto incontri previsti in singolare (oltre ai tre in doppio), è inanche quello tra l’azzurro Jannik, numero 5 del seeding, e la testa di serie numero 12, lo statunitense Sebastian, che sarà il primo a ...

Fprime86 : RT @marcoamabili: Bene #Sinner all’esordio a Washington: vittoria in due set su #Ruusuvuori e ora interessantissima sfida con #Korda nel te… - ElenaPanisi : Forza Jannik con Korda sarà difficile ma si può fare. Sempre con te alla faccia di Fognini e Barazzutti #Sinner - infoitsport : ATP Washington: Jannik Sinner c'è. Battuto in due set Emil Ruusuvuori. Agli ottavi affronterà Korda - Lizzie_B90 : RT @GeorgeSpalluto: Sinner torna al successo a Washington battendo Ruusuvuori con lo score di 62 64 senza mai perdere il servizio. Per Sinn… - simshine95 : @GeorgeSpalluto Sinner-Korda è una grande partita adesso, ma in futuro lo sarà ancora di piu per qualche titolo importante, senza dubbio -