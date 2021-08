Sanremo 2022 | sarà di nuovo lui a condurre Clamorosa scelta della RAI

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo tante incertezze, sembra che Amadeus prenderà il timone ancheprossima edizione di, la terza consecutiva. L'annuncio è stato dato in prima serata al Tg1. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, insieme all'amministratore delegato Carlo Fuortes, ha proposto al conduttore di tornare alla guida del FestivalCanzone Italiana. Dopo una prima edizione da record e una seconda in piena pandemia, ricca di polemiche e contraddizioni, quella disembra avere il sapore di una 'rivincita'. Nonostante Amadeus abbia detto di non avere intenzione diquella ...

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris a #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecu… - Agenzia_Ansa : Amadeus fa tris a Sanremo: sarà direttore artistico e conduttore dell'edizione 2022, per il terzo anno consecutivo.… - felparossa : AMADEUS FA IL TRIS A SANREMO, DALL’1 AL 5 FEBBRAIO 2022 RAGA PIÙ FORTI DI PRIMA CAZZOOOOOO - andry9115 : RT @Raiofficialnews: ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo. @SanremoRai,… -

Anche per il 2022 Amadeus sarà direttore artistico e conduttore di Sanremo. Per lui sarà quindi l'edizione numero tre. La kermesse canora si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. "Ma chi l'avrebbe mai detto? Io per primo mai avrei pensato di condurre tre festival di seguito", ha detto emozionato Amadeus, commentando la sua riconferma come conduttore di Sanremo.