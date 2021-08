Paramount+ arriva in Italia e in Europa su Sky, disponibile per gli abbonati su Sky Q dal 2022 (Di giovedì 5 agosto 2021) Molto presto anche Paramount+ sarà disponibile in Italia con tutti i suoi contenuti originali. In un’ottica di sempre maggiore integrazione dell’offerta di contenuti audiovisivi, le società ViacomCBS Networks International e Sky hanno annunciato oggi che il servizio streaming Paramount+ verrà lanciato sulle piattaforme Sky in diversi Paesi, tra cui l’Italia, a partire dal prossimo anno. L’espansione di Paramount+ in Europa riguarderà, oltre l’Italia, anche Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria (GSA): il servizio di streaming premium di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Molto presto anchesaràincon tutti i suoi contenuti originali. In un’ottica di sempre maggiore integrazione dell’offerta di contenuti audiovisivi, le società ViacomCBS Networks International e Sky hanno annunciato oggi che il servizio streamingverrà lanciato sulle piattaforme Sky in diversi Paesi, tra cui l’, a partire dal prossimo anno. L’espansione diinriguarderà, oltre l’, anche Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria (GSA): il servizio di streaming premium di ...

