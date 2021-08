Paola Ferrari lascia la Rai: c’è la data. Ecco cosa farà dopo (Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalista e conduttrice televisiva della Rai, Paola Ferrari, è al passo di addio. Lo annuncia lei stessa in un’intervista. Ecco la data e cosa farà dopo il ritiro. Il noto volto del giornalismo e della conduzione di programmi sportivi Rai, Paola Francesca Ferrari, 61 anni il prossimo 6 ottobre è al passo d’addio alla televisione di Stato. Lo confessa la stessa giornalista in un’intervista concessa all’edizione oggi in edicola dal quotidiano Italia Oggi. La Ferrari, nota anche per essere la moglie di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalista e conduttrice televisiva della Rai,, è al passo di addio. Lo annuncia lei stessa in un’intervista.lail ritiro. Il noto volto del giornalismo e della conduzione di programmi sportivi Rai,Francesca, 61 anni il prossimo 6 ottobre è al passo d’addio alla televisione di Stato. Lo confessa la stessa giornalista in un’intervista concessa all’edizione oggi in edicola dal quotidiano Italia Oggi. La, nota anche per essere la moglie di ...

Advertising

inarteziogio : RT @Cinguetterai: Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i Mondiali di calcio in Qatar che si giocheranno nel 2022. “Basta, mi dicono che sono v… - napolista : A Italia Oggi: «Diletta Leotta? Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo,… - Cinguetterai : Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i Mondiali di calcio in Qatar che si giocheranno nel 2022. “Basta, mi dicono che… - carla_stefanini : RT @marioadinolfi: Sempre più convinto che la decisione di fare di Paola Egonu la vessillifera olimpica per ragioni extrasportive abbia nuo… - Ale79Friul : RT @marioadinolfi: Sempre più convinto che la decisione di fare di Paola Egonu la vessillifera olimpica per ragioni extrasportive abbia nuo… -