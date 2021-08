Paola Ferrari dice addio alla Rai dopo i Mondiali in Qatar

(Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalista sportivaha annunciato il suoRai: “Accompagno la Nazionale ine poi saluto tutti” Idi Calcio previsti inil prossimo anno saranno il suo ultimo impegno ufficiale tra le file del servizio pubblico.lascerà la Raiscadenza del contratto nel 2022: “Accompagno la Nazionale ine saluto tutti”, ha detto in un’intervista a Italia Oggi. Pur non essendosi la diretta interessata mai espressa apertamente, è facile ...

ha deciso che dirà addio alla Rai nel 2022, dopo i mondiali in Qatar: la giornalista preferisce farsi da parte, stanca di sentirsi dire che ormai è vecchia, come ha rivelato nel corso di ...lascia la Rai: Dicono che sono vecchia.saluta la Rai. Dopo oltre 25 anni di carriera, l'ospite dei programmi sportivi di servizio pubblico lascerà l'azienda. Lei lo ha ...Paola Ferrari dice addio alla Rai: “Accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti” Nelle ultime ore, Paola Ferrari ha annunciato il suo addio alla ..."Basta, mi dicono che sono vecchia , accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema ...