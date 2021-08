Operazione “Ultima spiaggia”: Confiscati beni per oltre 460 milioni di euro (Di giovedì 5 agosto 2021) Operazione “Ultima spiaggia”: Confiscati dalla GdF di Roma in via definitiva oltre 460 milioni di euro al patron del Porto turistico di Roma Mauro Balini Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito ildecreto di confisca, emesso dalla locale Corte di Appello e divenuto definitivo all’esito della pronuncia della Suprema Corte Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021)”:dalla GdF di Roma in via definitiva460dial patron del Porto turistico di Roma Mauro Balini Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito ildecreto di confisca, emesso dalla locale Corte di Appello e divenuto definitivo all’esito della pronuncia della Suprema Corte

Advertising

GDF : #GDF #Roma, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’impr… - AristarcoScann1 : RT @GDF: #GDF #Roma, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprenditore Mauro… - MotisiAntonino : Operazione 'Ultima Spiaggia': la Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 460 milioni - ciolonap : RT @GDF: #GDF #Roma, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprenditore Mauro… - RoccoTerlizzi : RT @GDF: #GDF #Roma, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprenditore Mauro… -