MonsterVerse: in arrivo "novità eccitanti" dopo il successo di Godzilla vs Kong (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo sceneggiatore Max Borenstein ha aggiornato i fan sul futuro del MonsterVerse e ha annunciato che sono in arrivo delle novità. Il successo ottenuto da Godzilla vs Kong sembra aver gettato le basi per il futuro del MonsterVerse e, come rivelato dallo sceneggiatore Max Bornstein, in arrivo ci sono delle "cose eccitanti". I commenti sono stati compiuti in occasione di un'intervista al sito ScreenRant che ha permesso di parlare del progetto prodotto da Legendary. Max Borenstein ha dichiarato: "Ho sentito delle cose eccitanti

