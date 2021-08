Mohammad Akhtar | ecco com’è diventato ora il protagonista del meme Disappointed Fan

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 agosto 2021)a sua insaputa una star del web da quando, nel 2019, è stato immortalato dalla telecamera nella sua espressione da fan deluso. L’immagine è diventata super virale e poco fa è pure stata inserita nel primo museo deiaperto ad Hong Kong. At 0.37 sec you will find this pic.twitter.com/m0kNfPX9TQ — Sarim(@msarim) July 31, 2021è un uomo pakistano che abita a Londra ed il suoè nato durante l’incontro del 2019 fra il Pakistan Cricket Board contro l’Australia ICC Cricket. La ...