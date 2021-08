Maltempo nel Lecchese, rientrati i 120 evacuati. Sindaco: "Allerta resta alta" (Di giovedì 5 agosto 2021) ... tutti i servizi sono stati Allertati e la protezione civile è pronta a intervenire sul posto', ha detto il Sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, al quotidiano Lecco Today . Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) ... tutti i servizi sono statiti e la protezione civile è pronta a intervenire sul posto', ha detto ildi Dervio, Stefano Cassinelli, al quotidiano Lecco Today .

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel Maltempo nel Lecchese, rientrati i 120 evacuati. Sindaco: "Allerta resta alta" Sono potute rientrare le circa 120 persone che erano state evacuate in serata, per precauzione da un campeggio di Dervio, nel Lecchese. Lo fa sapere il Comune, che aveva dato l'allarme a causa delle abbondanti piogge cadute nella zona . Il torrente Varrone, che affluisce nell'invaso della diga di Pagnona, si è ingrossato ...

Maltempo. Forti precipitazioni a Lecco: evacuate 120 persone da campeggio a Dervio Lecco, 5 agosto 2021 - Nella tarda serata di ieri, a causa delle forti precipitazioni nella serata sono state evacuate, nel comune di Dervio, a scopo precauzionale 120 persone da un campeggio. Nel comune di Bellabio la SP 62 è chiusa al traffico veicolare per allagamenti. Redazione Condividi Cronaca , Lecco Il Censimento dell'agricoltura ha chiuso i battenti Notizia precedente 0 Commento

Maltempo, allerta arancione a Milano. Frana nel Lecchese, 120 persone evacuate per alcune ore da un campeggio La Repubblica Maltempo, frane e fiumi esondati da Milano a Bolzano: chiusa statale del Brennero A Milano invece è esondato il fiume Seveso. È successo all'una e venti di notte di giovedì 5 agosto. Lo ha reso noto in 'diretta', su Facebook, l'assessore alla mobilità Marco Granelli specificando ch ...

Maltempo, fiume Serio sotto sorveglianza. Piena nella notte Le rassicurazione del sindaco Bonaldi: "Ora i livelli sono stabili e in lieve calo: la situazione sta pian piano rientrando" ...

