Lotta | Frank Chamizo | “Forse l’oro non è per me | ma non mollo Vado avanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 agosto 2021)è stato sconfitto in semifinale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e non potrà così coronare il suo sogno d’oro in Giappone, ma domani dovrà comunque combattere nella finale per il bronzo nei 74 kg stile libero contro il vincente dell’incontro di ripescaggio tra l’americano Kyle Dake ed il cubano Jeandry Garzon Caballero. “E’ svanito il sogno, ma devo restare concentrato per il bronzo. Non so cosa non ha funzionato, non ci sono parole.non è per me,non ho lavorato abbastanza. Ma non. Sarà molto difficile rimanere concentrato per ...