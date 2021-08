Incendi | Cingolani alla Camera | “Problema dovuto all’azione congiunta di cambiamento climatico | mancata manutenzione e dolo”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “C’è stato un aumento percentuale piuttosto rilevante rispetto anche agli anni precedenti, quindi qualcosa è peggiorato, è fuori discussione. Abbiamo il 57,4% diche sono propriosi, in cui si vedono i punti di innesco. Poi abbiamo un 13,7% che è non intenzionale, colposo. Quindi oltre il 70% è responsabilità nostra. Meno del 2% è di origine naturale, il 4,4% è considerato indeterminato e abbiamo il 22,5% che è non classificabile”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto, nella sua informativa in aulasullo sviluppo dei graviin ...

'Ho presentato un'interrogazione al ministroper conoscere quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza dei territori che ... per ridurre i rischi diboschivi che ogni anno, ...ROMA " "Ho presentato un'interrogazione al ministroper conoscere quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza dei territori che ... per ridurre i rischi diboschivi che ogni ...Per il ministro della transizione ecologica c’è un problema di manutenzione e di civiltà, oltre a quello di «interessi reconditi» ..."Oltre il 57% degli incendi è di origine dolosa, il 13,7% degli incendi, invece, sono di origini colpose. Questo significa che oltre il 70% degli incendi è di responsabilità umana", così il ministro d ...