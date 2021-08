I ripescaggi di Serie C: le sentenze del Tar, è il momento di Carpi e Casertana (Di giovedì 5 agosto 2021) Ultime ore caldissime sul fronte dei ripescaggi nel campionato di Serie C, le sentenze definitive sono attese nella giornata di venerdì, ma la situazione sembra già abbastanza chiara. Nella giornata di ieri il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Sambenedettese, il club può essere considerato fuori dal campionato. Sono previste per oggi (giovedì) le istanze di Casertana e Carpi. Proprio il Carpi ha presentato un altro ricorso mentre non è arrivato nulla dal Novara. Le sentenza sono previste per venerdì, nella stessa giornata Gravina ufficializzerà le esclusioni ed i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) Ultime ore caldissime sul fronte deinel campionato diC, ledefinitive sono attese nella giornata di venerdì, ma la situazione sembra già abbastanza chiara. Nella giornata di ieri il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Sambenedettese, il club può essere considerato fuori dal campionato. Sono previste per oggi (giovedì) le istanze di. Proprio ilha presentato un altro ricorso mentre non è arrivato nulla dal Novara. Le sentenza sono previste per venerdì, nella stessa giornata Gravina ufficializzerà le esclusioni ed i ...

