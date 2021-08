Green pass, da venerdì 6 obbligatorio per bar, cinema, musei e concorsi pubblici. Esentate chiese e oratori. Le info utili (Di giovedì 5 agosto 2021) Scatta da venerdì 6 agosto il Green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Scatta da6 agosto ilper entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Rocco Casalino, l'incredibile gaffe sul voto online. Autogol M5s: aridatece Rousseau! Capezzone asfalta Gualtieri, rissa brutale sul green pass. "Non ha capito nulla del Covid e ora..." Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaforma Skyvote recita: 'Sei favorevole ...

Green Pass: esenzioni per particolari patologie - InBlu2000 5 agosto 2021 Green Pass obbligatorio da venerdì 6 agosto nei locali pubblici al chiuso. Nella serata di mercoledì, tuttavia, il Parlamento ha varato una norma transitoria per le persone non vaccinabili. Al ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass in Francia, sì della Corte costituzionale: «Ma no a discriminazioni sul lavoro» Dalla nostra inviata PARIGI — I nove saggi della Corte Costituzionale francese hanno dato il via libera — con alcune eccezioni — alle nuove norme varate dal presidente Macron e approvate dal ...

Green pass obbligatorio all’università dal primo settembre L’indicazione arriva dalla cabina di regia prima della riunione del Consiglio dei ministri in corso. Il rettore di Padova in linea : lezioni in presenza solo per i vaccinati ...

