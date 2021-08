G20 Digitale? L’Italia è l’hub naturale per la connettività sottomarina. Parla Ascani (Di giovedì 5 agosto 2021) Se i dati sono ciò che di più prezioso abbiamo da proteggere nel XXI secolo, e ce l’ha ricordato a caro prezzo il recente attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio, i cavi sottomarini rappresentano “l’asset più strategico del XXI secolo”. È quanto ha spiegato Anna Ascani, vicepresidente del Partito democratico e sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, introducendo il webinar “Submarine networks: the infrastructure of a global connection” organizzato dal Mise alla vigilia del G20 dedicato all’innovazione e trasformazione Digitale cui ha dato il via oggi a Trieste il ministro Giancarlo Giorgetti. Al webinar targato Mise hanno preso ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021) Se i dati sono ciò che di più prezioso abbiamo da proteggere nel XXI secolo, e ce l’ha ricordato a caro prezzo il recente attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio, i cavi sottomarini rappresentano “l’asset più strategico del XXI secolo”. È quanto ha spiegato Anna, vicepresidente del Partito democratico e sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, introducendo il webinar “Submarine networks: the infrastructure of a global connection” organizzato dal Mise alla vigilia del G20 dedicato all’innovazione e trasformazionecui ha dato il via oggi a Trieste il ministro Giancarlo Giorgetti. Al webinar targato Mise hanno preso ...

Advertising

repubblica : G20, a Trieste via al vertice sul digitale: le sfide dell'innovazione alla prova della pandemia - InnovazioneGov : #G20Italy - A Trieste cominciano i lavori per la Riunione dei Ministri del digitale del @g20org? Intervengono il Mi… - InnovazioneGov : #G20Italy - Si terrà il 5 agosto a Trieste la Riunione dei Ministri del digitale del @g20org. Il Ministro #Colao pr… - startzai : RT @gabferrieri: ?????????? ANGI a confronto per un dibattito sul tema #innovazione e #digitale a latere della manifestazione del #G20 di #Tries… - danieledeb : RT @InnovazioneGov: #G20Italy: Una ripresa più inclusiva e sostenibile grazie alla digitalizzazione. A Trieste, i Ministri del digitale del… -