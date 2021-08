Escono dalla Galleria Borromea con addosso 12 paia di pantaloni rubati: due in manette (Di giovedì 5 agosto 2021) I Carabinieri hanno notato la goffa andatura di un 38enne e una 42enne pregiudicati, usciti dal centro commerciale con 242 euro di merce rubata indossata sotto i vestiti Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 5 agosto 2021) I Carabinieri hanno notato la goffa andatura di un 38enne e una 42enne pregiudicati, usciti dal centro commerciale con 242 euro di merce rubata indossata sotto i vestiti

