Dramma per Michael Ballack, morto il figlio dell’ex calciatore: aveva 18 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Michael Ballack è stato colpito da un lutto terribile. Suo figlio, appena diciottenne, è morto in un incidente. Ecco tutti i dettagli di quello che è successo. Un terribile Dramma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 5 agosto 2021)è stato colpito da un lutto terribile. Suo, appena diciottenne, èin un incidente. Ecco tutti i dettagli di quello che è successo. Un terribile… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - RaiSport : ? Dramma per #Ballack: muore in un incidente il figlio 18enne Il ragazzo era in vacanza in #Portogallo, a… - Omar59417381 : RT @sportface2016: Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - Nathan_Gr_ : RT @CalcioPillole: Tragedia per l'ex giocatore tedesco Michael Ballack. Suo figlio Emilio, appena 18 anni, è stato coinvolto in un grave in… -