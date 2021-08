Dramma per l’ex fuoriclasse Michael Ballack: muore il figlio 18enne, schiacciato da un quod (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma nella notte per una leggenda del calcio mondiale. In un incidente che ha visto coinvolto un quad è morto intorno alle 2 di stanotte il figlio dell’ex leggenda del calcio tedesco Michael Ballack. Emilio Ballack, 18 anni – secondo figlio del calciatore, è morto in Portogallo vicino nel terreno dove il padre ha acquistato anni fa una casa (come fanno d’altra parte molti tedeschi in vista del pensionamento), a sud di Lisbona. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo il quad si sarebbe ribaltato e avrebbe di fatto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021)nella notte per una leggenda del calcio mondiale. In un incidente che ha visto coinvolto un quad è morto intorno alle 2 di stanotte ildelleggenda del calcio tedesco. Emilio, 18 anni – secondodel calciatore, è morto in Portogallo vicino nel terreno dove il padre ha acquistato anni fa una casa (come fanno d’altra parte molti tedeschi in vista del pensionamento), a sud di Lisbona. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo il quad si sarebbe ribaltato e avrebbe di fatto ...

sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - RaiSport : ? Dramma per #Ballack: muore in un incidente il figlio 18enne Il ragazzo era in vacanza in #Portogallo, a… - dm_mariatz : RT @GassmanGassmann: Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 ci c… - legenrehumain : RT @CalcioPillole: Tragedia per l'ex giocatore tedesco Michael Ballack. Suo figlio Emilio, appena 18 anni, è stato coinvolto in un grave in… -