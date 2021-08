Covid oggi Cina, 85 contagi: “Controllo è priorità” (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 85 i nuovi contagi da coronavirus confermati dalla Cina oggi, 5 agosto 2021, dopo che ieri la vice premier, Sun Chunlan, ha ribadito come il Controllo e la prevenzione debbano essere “la priorità assoluta” dei funzionari governativi a livello locale in una situazione che viene definita “incerta”. La Commissione sanitaria nazionale ha riferito stamani di 62 nuovi casi di trasmissione locale, 40 dei quali accertati ieri nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino (il nuovo focolaio sarebbe partito dall’aeroporto della città), e di altri 23 “casi importati”, nove dei quali a Shanghai. Le autorità ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 85 i nuovida coronavirus confermati dalla, 5 agosto 2021, dopo che ieri la vice premier, Sun Chunlan, ha ribadito come ile la prevenzione debbano essere “laassoluta” dei funzionari governativi a livello locale in una situazione che viene definita “incerta”. La Commissione sanitaria nazionale ha riferito stamani di 62 nuovi casi di trasmissione locale, 40 dei quali accertati ieri nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino (il nuovo focolaio sarebbe partito dall’aeroporto della città), e di altri 23 “casi importati”, nove dei quali a Shanghai. Le autorità ...

