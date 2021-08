Advertising

infoitscienza : Covid oggi Tokyo, oltre 5mila contagi: prima volta da inizio pandemia - infoitsport : Tokyo 2020, nuoto sincronizzato: Grecia ritira squadra per positività al Covid - fisco24_info : Covid, a Tokyo oltre 5mila contagi: prima volta da inizio pandemia: Governo giapponese pronto ad estendere restrizi… - italiaserait : Covid, a Tokyo oltre 5mila contagi: prima volta da inizio pandemia - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, balzo contagi #Covid legato ai Giochi: altri 31 casi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo

Adnkronos

Leggi anche2020, altri 31 contagilegati ai Giochi Intanto il governo giapponese è pronto ad estendere le misure di emergenza per contenere la diffusione del- 19 ad altre otto ...Inoltre, l'ultimo Omnium di grande livello risale a un anno e mezzo fa, prima del: "Gara più ...Viviani sarà al centro dell'attenzione italiana per il ciclismo su pista oggi alle Olimpiadi...Sono 6596 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati dalla Protezione Civile, un numero che fa sicuramente preoccupare, ma sappiamo ormai che il dato più importante per quanto riguarda la contag ...Tokyo 2020, nuoto sincronizzato: Grecia ritira squadra per positività al Covid. by Andrea Bellini. Nuoto Sincronizzato - Foto Teammarche CC BY-SA 2.0. La Federazione greca ha annunciato il ritiro dell ...