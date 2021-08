Come parlare di LGBTQ ti metterà nei guai in Ungheria (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante le diffuse proteste nazionali e internazionali, il Parlamento ungherese ha approvato la cosiddetta legge “pedofila” a giugno. La versione originale della legge intendeva introdurre nuovi crimini nel codice penale per impedire ai colpevoli di crimini sessuali contro i bambini di lavorare con i bambini. Il progetto è stato, tuttavia, cambiato per includere disposizioni anti-LGBTQ. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante le diffuse proteste nazionali e internazionali, il Parlamento ungherese ha approvato la cosiddetta legge “pedofila” a giugno. La versione originale della legge intendeva introdurre nuovi crimini nel codice penale per impedire ai colpevoli di crimini sessuali contro i bambini di lavorare con i bambini. Il progetto è stato, tuttavia, cambiato per includere disposizioni anti-

chetempochefa : “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare… - TizianaFerrario : e venne il tempo in cui i filosofi iniziarono a spiegare come si costruiscono i ponti...e poi a dare indicazioni s… - lofioramonti : VIETATO PARLARE DI ENI: episodio gravissimo e inquietante, che dimostra ancora una volta come in questo Paese la 'v… - fulltilt995 : @FBiasin Tra un po inizierai a parlare di scamacca, zappacosta, e qualche altro scarpone come fossero fenomeni...'l'inder' dei zhang?????? - CheshireCat_82 : Chiamo la pediatra per le analisi di Figlia1, dopo la valutazione mi da i soliti consigli: evitare il vitello, poll… -

Ultime Notizie dalla rete : Come parlare NBA, LeBron James chiama gli "haters" dei Lakers, poi cancella il tweet ... ricordando a tutti di non essere ancora finito come (per la verità poche persone) dicevano. E a ... 'Continuate a parlare della mia squadra, delle nostre età, del modo in cui gioca [ il riferimento è a ...

Grande Stresa su Funvia Stresa Mottarone Non si può pensare di parlare a nome di una comunità del futuro della Funivia senza un dibattito, ... "E' stato indetto l'incidente probatorio e il Comune non ha nominato un consulente, come hanno fatto ...

Fiumi come persone, il diritto di esistere La Repubblica Terrazza “rattoppata” come l’estate scorsa... Le brutte scritte nere del marzo scorso sui pannelli di compensato (scritte poi tolte dal Comune) sono state sostituite da altrettanti antiestetici scarabocchi verdi. Questa volta su colonnine e balau ...

Rai 2, “Il Circolo degli anelli” è... medaglia d’oro per l’intrattenimento Mai e poi mai avremmo immaginato che la trasmissione più divertente e completa di queste afose sere estive fosse imperniata sui giochi olimpici, per questo la ...

... ricordando a tutti di non essere ancora finito(per la verità poche persone) dicevano. E a ... 'Continuate adella mia squadra, delle nostre età, del modo in cui gioca [ il riferimento è a ...Non si può pensare dia nome di una comunità del futuro della Funivia senza un dibattito, ... "E' stato indetto l'incidente probatorio e il Comune non ha nominato un consulente,hanno fatto ...Le brutte scritte nere del marzo scorso sui pannelli di compensato (scritte poi tolte dal Comune) sono state sostituite da altrettanti antiestetici scarabocchi verdi. Questa volta su colonnine e balau ...Mai e poi mai avremmo immaginato che la trasmissione più divertente e completa di queste afose sere estive fosse imperniata sui giochi olimpici, per questo la ...