Champions League su Amazon Prime Video, ecco cosa dobbiamo aspettarci (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 2021 si tinge di sport su Amazon Prime Video: dopo la Premier League, il Rolland Garros e il rugby arrivano per i prossimi tre anni la UEFA Champions League e la prestigiosa Supercoppa UEFA, per un totale di 17 partite. L'appuntamento sarà ogni mercoledì sera con la miglior partita, sulla carta, che disputerà una delle nostre squadre in gara (Inter Milano FC, AC Milan, Atalanta BC e Juventus FC) fino alla semifinale. La Champions League su Amazon Prime Video di mercoledì Il calcio d'inizio spetta alla ...

