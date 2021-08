Cane abbandonato ma ha il microchip: due denunce (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – “La Sezione Ambiente della Polizia Municipale ha denunciato alla Procura di Nocera Inferiore l’intestatario e la detentrice di fatto di un Cane di razza meticcia abbandonato sui monti tra Pellezzano e Cava de’ Tirreni”. La notizia è diffusa dal Comune metelliano. Si legge: “I fatti risalgono a giugno quando il Servizio di Veterinaria dell’Asl comunicava alla Polizia Locale cavese il ritrovamento, ai confini tra Cava de’ Tirreni e Pellezzano di un Cane maschio, mantello nero, di circa cinque anni, in stato di abbandono, malnutrito, in condizioni di salute critiche e ricoverato presso il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – “La Sezione Ambiente della Polizia Municipale ha denunciato alla Procura di Nocera Inferiore l’intestatario e la detentrice di fatto di undi razza meticciasui monti tra Pellezzano e Cava de’ Tirreni”. La notizia è diffusa dal Comune metelliano. Si legge: “I fatti risalgono a giugno quando il Servizio di Veterinaria dell’Asl comunicava alla Polizia Locale cavese il ritrovamento, ai confini tra Cava de’ Tirreni e Pellezzano di unmaschio, mantello nero, di circa cinque anni, in stato di abbandono, malnutrito, in condizioni di salute critiche e ricoverato presso il ...

