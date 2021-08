Calciomercato, Messi e il Barcellona si dicono addio | UFFICIALE (Di giovedì 5 agosto 2021) Una vera e propria bomba di Calciomercato arriva dalla Spagna: Lionel Messi non rinnova il contratto con il Barcellona. Ad ufficializzare la notizia, lo stesso club catalano. Si conclude ufficialmente… L'articolo Calciomercato, Messi e il Barcellona si dicono addio UFFICIALE è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Una vera e propria bomba diarriva dalla Spagna: Lionelnon rinnova il contratto con il. Ad ufficializzare la notizia, lo stesso club catalano. Si conclude ufficialmente… L'articoloe ilsiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - tuttosport : Clamoroso #Messi: non rinnova con il #Barcellona, è ufficiale ?? - SkySport : Messi-Barcellona, è rottura: il club ufficializza la separazione. Le news #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - MrEfis79 : RT @SkySport: Messi-Barcellona, è rottura: il club ufficializza la separazione. Le news #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - kocobain : RT @BianconeriZone: Messi to Juventus in 3...2...1... #Tuttosport #Calciomercato -