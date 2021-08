Bernardeschi | “Ecco perché ho scelto di cambiare numero e prendere la 20”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Federicoha deciso di modificare il suodi maglia alla Juventus. L’esterno è passato dal 33 al 20 e, attraverso i propri canali ufficiali, ha spiegato i motivi di questa scelta. “Il20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in azzurro! È stato quelle “notti magiche” di Wembley. Il 20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone. Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni. Continuiamo a vincere!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

infoitsport : Bernardeschi cambia numero: addio al 33, ecco la sua nuova scelta - FedeBonner55 : @mikelelomb Mha...dicono porti più scompiglio alla propria difesa. Hai presente un giocatore che si chiama Bernarde… - Jessina69917843 : RT @ilbianconerocom: Ed ecco #Bonucci, #Chiesa e #Bernardeschi: iniziano le visite mediche ???? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? Giornata di visite mediche per la #Juve: ecco i nazionali #Bonucci #Bonucci, #Chiesa e #Bernardeschi - TuttoMercatoWeb : ?? Giornata di visite mediche per la #Juve: ecco i nazionali #Bonucci #Bonucci, #Chiesa e #Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi Ecco

Ronaldo Juve - Edcapitan Giorgio Chiellini con Leonardo Bonucci , Federico Chiesa e Federico: direttamente dal tetto d'Europa, sul quale resteranno da campioni in carica epperò sul quale ...TORINO - Edcapitan Giorgio Chiellini con Leonardo Bonucci , Federico Chiesa e Federico: direttamente dal tetto d'Europa, sul quale resteranno da campioni in carica epperò sul quale sperano di ...A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Massimo Drago. Ecco le sue parole: Bernardeschi, può essere il suo anno?In occasione del Trofeo Gamper prima partita stagionale per CR7, Morata e Dybala, in ripresa da un lieve affaticamento muscolare ...