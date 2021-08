Bellanova sui 40 anni dall’abrogazione dell’articolo 544 del codice penale (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – “Era il 5 agosto 1981 quando in Italia venne abrogato l’articolo 544 del codice penale che permetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale con il famigerato “matrimonio riparatore”. Sembra incredibile, ma sono passati appena 40 anni. Un niente”. Così Teresa Bellanova, parlamentare di Italia Viva, che aggiunge: “Il pensiero non può che correre al coraggio di Franca Viola e al suo “Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto”. 40 anni di civiltà, grazie alla lotta delle donne per le donne”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – “Era il 5 agosto 1981 quando in Italia venne abrogato l’articolo 544 delche permetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale con il famigerato “matrimonio riparatore”. Sembra incredibile, ma sono passati appena 40. Un niente”. Così Teresa, parlamentare di Italia Viva, che aggiunge: “Il pensiero non può che correre al coraggio di Franca Viola e al suo “Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto”. 40di civiltà, grazie alla lotta delle donne per le donne”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

paolokanta : @davcarretta @GuidoCrosetto Anche la bellanova che non poteva ballare sui lettini è indizio di colpevolezza di Salvini. - Barabba1 : Fatelo sapere alla Bellanova, o forse lo sa benissimo e fa l'ipocrita , per essere gentili, sui social ?????? - Pericle2V : Non ho capito il discorso di Renzi sui giovani, RdC, impegnarsi, sudare etc. Ma se grazie a Italia Viva, Draghi, Fa… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Teresa Bellanova: 'Green pass per i prof e sui trasporti? Pronti a tutti gli strumenti per le lezioni in presenza' Intervi… - elio_vito : @BimbiMeb @davidefaraone Ho risposto direttamente sui post di Davide, Bellanova, Scalfarotto...una fatica. Ce ne sono altr*? -