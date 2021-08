Attacco hacker, Zingaretti “Ripartito il sito di prenotazione vaccinale” (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. In giornata ripartirà anche l’anagrafe vaccinale”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.“Lunedì invece – continua la nota – verrà attivato un sito regionale temporaneo che conterrà le informative ai cittadini e i servizi amministrativi, come ad esempio il Burl. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema diche si potrà raggiungere dalwww.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. In giornata ripartirà anche l’anagrafe”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola.“Lunedì invece – continua la nota – verrà attivato unregionale temporaneo che conterrà le informative ai cittadini e i servizi amministrativi, come ad esempio il Burl. ...

TgLa7 : Olanda sotto attacco hacker, è allarme crisi nazionale ++ Società di sicurezza: 'Ransomware dilaga, governo intervenga' - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Agenzia_Ansa : Anche Fbi e Europol stanno collaborando con la polizia Postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hac… - lastguest : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio - romalifenews : Forse una richiesta di riscatto dietro al conto alla rovescia partito oggi -