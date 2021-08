Alfa Romeo | nel 2024 il primo modello 100% elettrico

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per vedere la prima auto del Biscione alimentata a batteria bisognerà aspettare il: lo ha ufficializzato il Gruppo Stellantis in occasione della pubblicazione del bilancio semestrale. Non solo, dal 2027, su alcuni mercati,proporrà solo auto elettriche. Lo stesso faranno Lancia dal 2026 e DS dal. Maggiori informazioni a riguardo saranno divulgate col nuovo piano industriale, atteso per fine anno o inizio 2022. L’ad del Gruppo, Carlos Tavares, ha comunque anticipato il lancio di “undici modellielettrici e dieci plug-in hybrid nei prossimi due anni”. Fra quelle alimentate a batteria ci saranno le nuove ...

Advertising

MarioWagner64 : RT @NetoDemetriou: Bruno Giacomelli e Vittorio Brambilla, Alfa Romeo, 1979. #F1 #alfaromeo111 - NetoDemetriou : Bruno Giacomelli e Vittorio Brambilla, Alfa Romeo, 1979. #F1 #alfaromeo111 - 9874562a : RT @LienhardRacing: 1962, Alfa Romeo Giulia prototipo. - antoniomorapadr : RT @LienhardRacing: 1962, Alfa Romeo Giulia prototipo. - SassiLive : VINCENZO MAIDA PRESENTA A MONTALBANO JONICO I LIBRI “NON HO TRADITO – VINCENZO DE LEO MEDICO E PATRIOTA” E “NICOLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Virgilio Motori

FOTO Pourchaire con la C38 del 2019 A Budapest si è vista anche l', che però non ha girato con le Pirelli 2022, perché impegnata in un test privato con la vettura del 2019. In pista Theo ...Per marca, il numero di veicoli piazzati ha avuto il seguente comportamento: -: 13 unità e crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. - Chrysler : 11 veicoli. - Dodge: 520 vetture e il ...Lo schianto è avvenuto lungo la Flaminia attorno alle 2: coinvolte una Alfa Romeo e una Fiat Panda, con quest'ultima che si è ribaltata sul fianco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari ...Secondo le ultime indiscrezioni dal paddock ungherese, si fa sempre più concreto l’arrivo di Bottas in Alfa Romeo a fine stagione ...