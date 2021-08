Agricoltura, Maglione: “Dalle Regioni via libera a Caseificio Italia’ (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi abbiamo uno strumento per combattere la contraffazione nel settore caseario. Si tratta di ‘Caseificio Italia’ la banca dati informatica del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che consentirà il monitoraggio costante delle produzioni lattiero-casearie vaccine e ovicaprine, contribuendo così a contrastare quelle continue speculazioni che minacciano la tenuta di un comparto di eccellenza dell’agroalimentare italiano” a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. “Dopo un lungo lavoro di concertazione – prosegue il deputato – la Conferenza Stato-Regioni ha sancito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi abbiamo uno strumento per combattere la contraffazione nel settore caseario. Si tratta di ‘la banca dati informatica del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che consentirà il monitoraggio costante delle produzioni lattiero-casearie vaccine e ovicaprine, contribuendo così a contrastare quelle continue speculazioni che minacciano la tenuta di un comparto di eccellenza dell’agroalimentare italiano” a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale. “Dopo un lungo lavoro di concertazione – prosegue il deputato – la Conferenza Stato-ha sancito ...

