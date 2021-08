“Vergognati, è imbarazzante”. Sonia Bruganelli, altra bufera: ecco chi spunta ai suoi piedi. Veleno nei commenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non c’è foto, video, reel o storia che non faccia polemica. Parliamo naturalmente della vita social di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, come ogni volta che posta qualcosa, torna a far discutere. Ma cosa è successo questa volta? Nello scatto ecco la Bruganelli impegnata a lavorare alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, immortalata mentre compulsa e firma il contratto da opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Fino a qui nulla di male. Tuttavia gli haters si sono adirati per un particolare dell’immagine: mentre si fa scattare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non c’è foto, video, reel o storia che non faccia polemica. Parliamo naturalmente della vita social di. La moglie di Paolo Bonolis, come ogni volta che posta qualcosa, torna a far discutere. Ma cosa è successo questa volta? Nello scattolaimpegnata a lavorare alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, immortalata mentre compulsa e firma il contratto da opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Fino a qui nulla di male. Tuttavia gli haters si sono adirati per un particolare dell’immagine: mentre si fa scattare la ...

Advertising

finlandese111 : @robersperanza Brutto idiota. Per Giuseppe de donno neanche una parola . Vergognati . Sei imbarazzante - CORVL1NE : vergognati, sei imbarazzante - wanneidie : RT @swagedvin: @troughparis vergognati sotterrati elimina disattiva sei imbarazzante ma non lo vedi - swagedvin : @troughparis vergognati sotterrati elimina disattiva sei imbarazzante ma non lo vedi - Rogpiton : @claudiovelardi @LanataSilvio Ma vergognati, e porta rispetto ai lavoratori della Scuola, che sei imbarazzante quan… -