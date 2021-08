Vaccini Covid, 16 eventi gravi ogni 100mila dosi: rapporto Aifa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sedici eventi gravi – con un quadro di sindrome simil-influenzale con sintomatologia intensa – segnalati ogni 100.000 dosi di vaccino Covid somministrate. E’ quanto riferisce l’Agenzia Italiana del Farmaco nel settimo rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini Covid-19. Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021, per i quattro Vaccini anti- Covid, sono pervenute 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 128 ogni 100.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sedici– con un quadro di sindrome simil-influenzale con sintomatologia intensa – segnalati100.000di vaccinosomministrate. E’ quanto riferisce l’Agenzia Italiana del Farmaco nel settimodi Farmacovigilanza sui-19. Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021, per i quattroanti-, sono pervenute 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591somministrate (tasso di segnalazione di 128100.000 ...

