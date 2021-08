Tokyo 2020 | Oro e record del mondo nell’inseguimento a squadre su pista

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Prendi 3’42?032; metti quattro ragazzi straordinari in bici su unae vinci una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokiopazzesca in rimonta. Loro sono Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e naturalmente quello che ha inseguito quell’oro da, Filippo Ganna. Hanno vinto, hanno ritoccato il loro primato dele sconfitto i favoritissimi campioni delin carica della Danimarca, vendicando il titolo mondiale di Berlinosul velodromo di Izu. Il bronzo è andato all’Australia. Fratelliiii d’Italiaaaaa #ItaliaTeam #StuporMundi ...

Dopo 25 anni l'Italia del ciclismo su pista torna a vincere una medaglia d'oro nella prova di inseguimento a squadre. Merito di Francesco Lamon, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni: i ...