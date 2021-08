Tari e rifiuti | Arera dà il via a Mtr-2 | la regolazione tariffe arriva agli impianti di trattamento

(Di mercoledì 4 agosto 2021), l’Autorità diper energia, reti e ambiente, ha deliberato l’avvio del secondo periodo diffaria per il settore dei: Mtr-2, valido dal 2022 al 2025. Pur confermando l’impianto generale del Metodo presentato alla fine del 2019, in primis la garanzia della sostenibilità sociale delleffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate per gli operatori, sono numerose le novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati. Se il primo Mtr, introduceva il riconoscimento dei costi efficienti ...

'I livelli di raccolta differenziata, il trattamento deicon riutilizzo o riciclo, la ... diventano con l'MTR - 2 variabili quantitative che determinano la, rendendola più vicina alle ...Venerdì 30 luglio la giunta municipale di Torre Annunziata , presieduta dal sindaco Vincenzo Ascione, ha approvato le tariffe(Tassa sui) relative all'anno 2021. Si tratta di una proposta di delibera da sottoporre, in seguito, all'approvazione del Consiglio Comunale. Il costo complessivo del servizio ...Condividi questo articolo:Roma, 4 ago. – (Adnkronos) – Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha deliberato l’avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore ...MILANO - ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025. P ...