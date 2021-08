Spaccio di sostanze stupefacenti | due fermati dalla polizia locale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un uomo arrestato e un altro denunciato sono il bilancio dell’attività di contrasto dellodidi questi giorni da parte delladel Comune di Bergamo: non va in vacanza il Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana di via Coghetti, che, anzi, ha ulteriormente intensificato in questi giorni il controllo del territorio. Nel pomeriggio di sabato scorso, gli agenti del Comune di Bergamo, con l’aiuto del cane Tenai, hanno arrestato un 31enne in via San Giovanni Bosco, nel quartiere di Malpensata. G.C., queste le iniziali dell’uomo, aveva addosso 20 grammi di cocaina, già ...