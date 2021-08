Selfie sul rogo della pineta Dannunziana: una coppia accende un falò per una foto tra le ceneri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un falò per un Selfie dopo l’incendio di Pescara. Gli idioti sono sempre in azione. La pineta Dannunziana in Abruzzo fuma ancora dopo il terribile incendio, che ha devastato buona parte del polmone verde della città. I Vigili del Fuoco avevano spento l’incendio della pineta Dannunziana. E proprio l’assenza di focolai attivi avrebbe spinto l’idiozia di una coppia di individui, che ha acceso una sorta di piccolo falò per farsi un Selfie sul luogo del disastro. A raccontare l’episodio è il consigliere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Unper undopo l’incendio di Pescara. Gli idioti sono sempre in azione. Lain Abruzzo fuma ancora dopo il terribile incendio, che ha devastato buona parte del polmone verdecittà. I Vigili del Fuoco avevano spento l’incendio. E proprio l’assenza di focolai attivi avrebbe spinto l’idiozia di unadi individui, che ha acceso una sorta di piccoloper farsi unsul luogo del disastro. A raccontare l’episodio è il consigliere ...

