Sarri chiede più rinforzi dal mercato

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il calcioestivo chiuderà ufficialmente i battenti martedì 31 agosto. Per questo i diversi club di Serie A stanno cercando di portare a termine le varie trattative. In casa Lazio, Maurizioper l’attacco e ragiona anche sulla difesa: Kamenovic non convince. La Lazio è alla ricerca di esterni offensivia Tare: qual è la situazione? L’obiettivo che la Lazio vuole raggiungere durante questoestivo, è quello di portare piùpossibili a Maurizio ...

Lazio, Basic e Kostic: Sarri chiede rinforzi

Così nel primo test a Marienfeld di oggi (ore 18.30 contro il Meppen, terza serie tedesca, diretta Lazio Style),si aspetta tutt'altre risposte grazie all'aiuto di Acerbi: 'Ciuna linea ...Il mercato della Lazio è bloccato,comincia a essere inquieto. Voleva provare gli schemi ad Auronzo di Cadore, però mancavano gli ... se ne va, comeda tempo, oppure rimane? Tutti sperano ...Il Tottenham non l’ha presa bene, e nel caso dovesse cedere Kane dovrebbe sostituirlo con un attaccante di altissimo livello. L’alternativa a Vlahovic per gli inglesi potrebbe essere eventualmente Lau ...Continua il casting in casa Lazio per assicurare a Maurizio Sarri un esterno offensivo. Nel toto esterni riprende quota il nome di Shaqiri e spunta la pista Hudson-Odoi ...