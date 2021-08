Roma, orrore all’Ardeatino: straniero massacra l’amico con 30 coltellate per le sigarette (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si prendono a bastonate e a coltellate due afghani disoccupati e “residenti” in un vecchio camper a Tor Marancia. Una lite assurda per un pacchetto di sigarette finisce per scatenare la violenza brutale finita in tragedia dopo una lite furibonda: uno ha preso un bastone mentre l’altro un coltellaccio col quale ha infierito sulla vittima anche dopo averla uccisa. 30 coltellate che hanno quasi decapitato l’amico di strada. Lo segnala il Messaggero. L’omicidio avvenuto in uno slargo di via Santa Petronilla vicino ad un lotto di case popolari. Quartiere Ardeatino. Roma, orrore ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si prendono a bastonate e adue afghani disoccupati e “residenti” in un vecchio camper a Tor Marancia. Una lite assurda per un pacchetto difinisce per scatenare la violenza brutale finita in tragedia dopo una lite furibonda: uno ha preso un bastone mentre l’altro un coltellaccio col quale ha infierito sulla vittima anche dopo averla uccisa. 30che hanno quasi decapitatodi strada. Lo segnala il Messaggero. L’omicidio avvenuto in uno slargo di via Santa Petronilla vicino ad un lotto di case popolari. Quartiere Ardeatino....

