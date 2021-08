Roma, ecco Shomurodov: duttilità e prospettiva per l'attacco giallorosso (Di mercoledì 4 agosto 2021) Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma. Una trattativa lampo, un nome a sorpresa per i giallorossi. Operazione da 17,5 milioni di euro più bonus versati nelle casse del Genoa. Nella sua ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Eldorè un nuovo giocatore della. Una trattativa lampo, un nome a sorpresa per i giallorossi. Operazione da 17,5 milioni di euro più bonus versati nelle casse del Genoa. Nella sua ...

Advertising

repubblica : Attacco hacker alla Regione. “Hello Lazio”, la rivendicazione, gli errori, le vittime collaterali. Ecco come è iniz… - CarloCalenda : Come sapete ho sempre valutato le persone e le proposte, senza badare al colore politico. Non conoscevo Enrico… - MiC_Italia : #G20CULTURE | LA CULTURA UNISCE IL MONDO ?? CULTURE UNITES WORLD | Roma, 29 - 30 luglio | Ecco il programma del… - siamo_la_Roma : ?? Secondo test estivo per le ragazze di Mister #Spugna ?? Dopo la vittoria sul #Napoli per 1-0 oggi test contro il… - ciciosnack : @albebu1955 @virginiaraggi Ecco va' se non sei ri Roma e' meglio che taci..poi me le immagino le facce dei romani q… -