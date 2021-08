Programma giovedì 5 agosto Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Tredicesima giornata di gare per l 'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri continuano ad incrementare il bottino del medagliere, salito a quota 30 medaglie (6 ori, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Tredicesima giornata di gare per l 'Italia Team alledi Tokyo 2020. Gli azzurri continuano ad incrementare il bottino delre, salito a quota 30(6 ori, ...

Advertising

FINOfficial_ : Una strepitosa Sarah Jodoin di Maria, al debutto olimpico, si qualifica per la semifinale dalla piattaforma, in pro… - Coninews : Sesto giorno di gare a #Tokyo2020! Ecco cosa offre per giovedì il programma olimpico! ???? #ItaliaTeam - fondazionemach : ?? Non perdetevi domani il punto sulle prove in viticoltura e frutticoltura biologica in diretta streaming con FEM e… - _Sport_Calcio_ : Una strepitosa Sarah Jodoin di Maria, al debutto olimpico, si qualifica per la semifinale dalla piattaforma, in pro… - _Sport_Calcio_ : RT @FINOfficial_: Una strepitosa Sarah Jodoin di Maria, al debutto olimpico, si qualifica per la semifinale dalla piattaforma, in programma… -