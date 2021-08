Piazza Affari torna positiva, Intesa Sanpaolo in rosso dopo i conti (Di mercoledì 4 agosto 2021) dopo due giornate piatte, torna il segno più per Piazza Affari. Il focus degli operatori resta sempre incentrato sulle trimestrali: prima dell’avvio degli scambi è stata la volta di FinecoBank (+3,29%) e Poste Italiane (+0,76%). La prima ha chiuso il Q2 con un risultato netto positivo per 89,9 milioni, dagli 88,7 di un anno prima, mentre Poste nei primi sei mesi ha registrato una crescita dei ricavi del 14% con un utile netto passato da 546 a 773 milioni. Nel corso della seduta è stata invece la volta di Intesa Sanpaolo (+0,58%i). L’istituto nel secondo trimestre ha evidenziato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)due giornate piatte,il segno più per. Il focus degli operatori resta sempre incentrato sulle trimestrali: prima dell’avvio degli scambi è stata la volta di FinecoBank (+3,29%) e Poste Italiane (+0,76%). La prima ha chiuso il Q2 con un risultato netto positivo per 89,9 milioni, dagli 88,7 di un anno prima, mentre Poste nei primi sei mesi ha registrato una crescita dei ricavi del 14% con un utile netto passato da 546 a 773 milioni. Nel corso della seduta è stata invece la volta di(+0,58%i). L’istituto nel secondo trimestre ha evidenziato un ...

